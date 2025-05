Nonostante la doppietta segnata ieri sera a San Siro, che gli è valsa il premio di MVP, Pedro commenta con l'amaro in bocca il 2-2 maturato tra la sua Lazio e l'Inter: "È un peccato aver pareggiato, anche se sappiamo che è difficile vincere e far punti qui - le parole dello spagnolo a DAZN -. Abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra molto forte come l’Inter. Ora dobbiamo giocare l’ultima giornata, vediamo che succede"-