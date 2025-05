Nicola Ventola rifiuta la teoria secondo la quale l'Inter sta perdendo lo scudetto solo per via di alcune scelte del suo allenatore: "Le colpe non sono tutte di Inzaghi, c'entrano anche i giocatori - ha spiegato l'ex attaccante a 'Viva el Futbol' -. Ieri guardavo Taremi, con lui si gioca con uno in meno. Non posso vedere, dopo il primo tempo di ieri, quella ripresa giocata in attesa. Non credo che sia un problema fisico, più che altro la squadra decide di gestire mentalmente la partita. E non so perché lo faccia".