Henrikh Mkhitaryan potrebbe diventare il primo giocatore a vincere le finali di tutte e tre le attuali competizioni maschili per club della UEFA, se dovesse partire come titolare nell'ultimo atto della Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain di scena il prossimo 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il centrocampista armeno insegue un treble storico avendo già trionfato in Europa League con la maglia del Manchester United nel 2016/17 e centrato il successo nella prima edizione della Conference League quando giocava nella Roma (2021/22).

Prima del nerazzurro, il terzino sinistro brasiliano Emerson è andato vicino a questo record avendo vinto da protagonista l'EL 2018/19 con il Chelsea e la Conference in rappresentanza del West Ham nel 2022/23. Tuttavia, l'ex Roma era in panchina quando i Blues hanno sollevato al cielo la coppa dalle grandi orecchie dopo la finale del 2020/21.