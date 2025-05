Visto come l'erede di Davide Frattesi nelle giovanili della Roma per la sua grande abilità nell'inserimento, Federico Coletta, trascinatore della Primavera giallorossa, parla ai microfoni di Sportitalia durante la cerimonia dei Primavera Best Awards proprio a proposito di questo paragone importante: "Sicuramente lui è un giocatore affermato, si può prendere spunto da lui. Spero di avere una carriera gloriosa come la sua".