Rabbia e frustrazione in casa Inter dopo il 2-2 con la Lazio. Nessuno nega proprie responsabilità, ma ci sono anche le colpe altrui come ad esempio quelle che in viale della Liberazione attribuiscono a direzioni arbitrali tutt'altro che corrette specialmente dallo scontro diretto del Maradona in poi, tra gestione in campo e al Var parecchio scadente.

"Ieri mattina ad Appiano Simone Inzaghi ha letto negli occhi dei suoi giocatori questa frustrazione e così ha scelto di rimandare di 24 ore il colloquio con la squadra. Il tecnico era ancora furioso, a mente fredda. E ai suoi oggi, con ogni probabilità, chiederà di riversare tutta la rabbia accumulata sulla finale di Champions - racconta la Gazzetta dello Sport -. Perché ora l’Inter non si fa più illusioni". Nessuno pensava di poter ripetere la cavalcata di un anno fa, ma è chiaro che il rendimento in campionato sia stato al di sotto delle aspettative. Ora testa alla Champions. Mica poco...

Come sottolinea la Gazzetta, la finale di Monaco è il traguardo più ambizioso, che dista 90 (o forse 120) minuti e che cambierebbe anche il sapore di questa stagione. "Perché c’è differenza tra vincere e fare una pur grande stagione senza alzare neppure un trofeo - si legge -. Lo sa anche Inzaghi, l’ha provato sulla sua pelle in passato sia in positivo sia in negativo. La Champions è tutto, tutto allora sulla Champions. Del resto, prima della partita con la Lazio a San Siro lo cantavano anche i tifosi dell’Inter: «Ce ne andiamo a Monaco!». Sotto col Psg, il Como vale giusto un antipasto. Del resto, l’Europa è sempre stato il giardino preferito di Simone. Se ne sono accorti pure in Arabia: l’Al Hilal sarebbe pronto a offrire ponti d’oro, secondo alcune voci ci sarebbe addirittura un uomo vicino a Inzaghi presente a Riad a trattare. Voci, va detto, smentite dall’Inter. Peraltro, Inzaghi sarebbe pure sulla lista di Chelsea, Manchester United e Tottenham. Ma in fondo, oggi tutto quel che non è Psg non conta".