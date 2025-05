"Mi sto giocando la vita". Queste le parole di Nicolò Barella rivolte all'arbitro Daniele Chiffi, all'atto dell'assegnazione del calcio di rigore in favore della Lazio, dopo on field review, al tramonto della sfida di San Siro contro l'Inter. Penalty che poi verrà trasformato da Pedro, risultando decisivo per il 2-2 finale. "Anche noi", la risposta del direttore di gara della sezione di Padova, che ha voluto allargare il discorso a tutta la squadra arbitrale, sottoposta a una pressione forte pari a quella dei giocatori vista la posta in palio. Di seguito il dialogo tra i due proposto da DAZN all'interno del format 'Open VAR':

