"Da quanto è che lo scudetto non si vince a 82 punti? Dal 2010, anno del Triplete dell'Inter". Nell'episodio di 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani è entrato nelle pieghe del campionato dell'Inter, che domenica scorsa ha gettato via l'ennesima situazione di vantaggio, perdendo quasi definitivamente le chance di fare il bis tricolore. "Quando sei in lotta in tutte le competizioni, è inevitabile perdere concentrazione, non avere continuità - ha spiegato il giornalista -. Successe anche all'Inter di Mourinho. Con la Lazio hanno giocato male Barella, Mkhitaryan e Acerbi, così così Thuram e Calhanoglu. Ribadisco il concetto: l'Inter concluderà con una decina di punti in meno dell'anno scorso, ma è una cosa normale nell'ottica di avere fatto 18 partite in più".

