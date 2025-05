L'Inter prova a insidiare la Juventus per la rivelazione dell'ultimo campionato Primavera 1. Secondo Nicolò Schira, infatti, i due club si stanno contendendo Giacomo Gabbiani, attaccante classe 2006 da 28 gol e 9 assist con la maglia della Cremonese premiato ieri nell'ambito dei Sportitalia Best Awards. Le due squadre vogliono farne la punta di diamante delle rispettive squadre Under 23, coi nerazzurri ormai in rampa di lancio col loro progetto.

#Inter and #Juventus are monitoring #Cremonese’s young striker Giacomo #Gabbiani (born in 2006), who has scored 28 goals and provided 9 assists in this season in Primavera. #transfers