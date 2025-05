Non c'è solo la questione Luis Henrique tra Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, e l'Inter. Il dirigente dei Phocéens, intervistato da RMC Sport, ha anche detto la sua sulla finale di Champions League del 31 maggio, nella quale, da buon rappresentante del club marsigliese, fa capire di auspicare un successo finale da parte dei nerazzurri: "Forse andrò anche allo stadio. Sinceramente, ho molto rispetto per Nasser Al-Khelaïfii, però dall'altra parte c'è il presidente che mi ha fatto firmare con la Juventus; parlo di Beppe Marotta, che è una persona straordinaria. Ero con lui la settimana scorsa..."

Benatia, insomma, non vorrebbe sbilanciarsi troppo ma alla fine ammette il suo desiderio: "La verità è che non posso dire di essere in grado di scegliere. Ma se devo dire qualcosa sull'essere all'OM oggi, c'è qualcosa di speciale in noi; come sapete, ed è che ad oggi siamo gli unici ad avere alzato la Coppa dei Campioni tra i club francesi. E vorrei che continuasse ad esserlo anche a settembre, è chiaro e semplice".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!