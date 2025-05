Lo scorso 7 febbraio 2025, la FIGC ha stabilito che, per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026, le seconde squadre di club della Serie A avrebbero avuto la precedenza nei ripescaggi. In seguito a questo comunicato, l'Inter Under 23 si trova di fatto al primo posto per l’integrazione dell’organico del campionato di terza serie. Anche all’interno delle stesse Under 23, ricorda Calcio e Finanza, sono previsti criteri che determinano chi abbia la precedenza a presentare la domanda di iscrizione. Questi criteri hanno un peso ponderato e concorrono alla formazione di una graduatoria così composta:

A) Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane (valore 40%)

B) Classifica finale dell’ultimo Campionato (valore 30%)

C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (valore 30%)

Su queste basi l’Inter si trova davanti al Milan e ha dunque la precedenza per l’iscrizione della propria Under 23 qualora una domanda di iscrizione al campionato venga respinta. In caso di più posti vacanti, dopo l’Inter toccherebbe a una società tra quelle che hanno disputato il campionato di Serie D e in terzo luogo una società retrocessa dalla Serie C 2024/25. Il Milan Futuro, retrocesso in Serie D al termine di questa stagione, sarebbe di fatto in quarta posizione per richiedere un ripescaggio. Per evitare la retrocessione tra i Dilettanti e disputare nuovamente la Serie C nella prossima stagione, al club rossonero servirebbe quindi che fossero respinte almeno quattro domande di iscrizione al campionato 2025/26.