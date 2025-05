Lautaro sta per tornare: nel mirino il Como prima e il Psg poi. Ieri il capitano si è allenato a parte ma sul campo: ottimo segnale. Tra oggi e domani - secondo la Gazzetta dello Sport - tornerà in gruppo. Prove generali venerdì contro la squadra di Fabregas per poi giocare tirato a lucido la finale di Champions League a Monaco di Baviera.

L'argentino aveva forzato tantissimo il rientro contro il Barcellona: il suo apporto era stato determinante per il passaggio del turno, ma lo sforzo si è poi fatto sentire e lo stop è stato inevitabile per non rischiare di chiudere anzitempo la stagione. Né Torino né Lazio: solo terapie, palestra e tanta, tantissima pazienza, fino al lavoro personalizzato di ieri e al rientro in gruppo atteso tra oggi e domani.

"La finale dell’Allianz Arena sarà la partita dalla quale passerà tutta una stagione e non solo quella, per l’Inter e per lo stesso Lautaro ovviamente: l’immagine del Toro che stringe tra le mani la Coppa dei Campioni è l’unica foto che ancora manca nel prestigioso album di casa Martinez, già ricco di trofei di ogni peso e misura, dagli scudetti in nerazzurro al Mondiale vinto con l’Argentina", si legge.