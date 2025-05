Nonostante il concreto rischio di chiudere un'annata all'asciutto di trofei, Simone Inzaghi, forte anche del pieno appoggio garantito dal presidente Beppe Marotta, sente ben salda la propria posizione alla guida dell'Inter. Questo perché, riferisce il quotidiano La Repubblica, per Oaktree, fondo proprietario del club, la stagione è già ottima: la finale europea, alla quale vanno aggiunti il probabile secondo posto in serie A, la semifinale di Coppa Italia e la partecipazione al Mondiale per club, porteranno in casa 250 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza.

Per questo motivo, Inzaghi, pronto a rinnovare con l’Inter fino al 2027, quest'estate avrà l'opportunità per la prima volta di vedere la società spendere per nuovi giocatori più di quel che incasserà con le cessioni. Dopo anni di parametri zero, la filosofia è comprare giovani già pronti, sul modello di Marcus Thuram. L'arrivo di Petar Sucic e quello in definizione di Luis Henrique sono solo i primi passi: risolta anche la questione uscite e puntellata la rosa, Inzaghi e i vertici interisti progetteranno la loro quinta stagione insieme in cui far convivere gli impegni, che tradotto significa andare avanti in Champions senza perdere punti preziosi in campionato.

