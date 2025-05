Allenamento in vista di Inter-Lazio per i nerazzurri ad Appiano Gentile. Come ieri, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard hanno lavorato metà del tempo con la squadra e poi ancora una parte di personalizzato. Lautaro Martinez invece si è allenato ancora a parte. Domani i tre dovrebbero rientrare in gruppo.

Nella giornata di domani è prevista la classica seduta di rifinitura, poi la squadra resterà in ritiro nel centro sportivo nerazzurro in vista del match contro i biancocelesti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!