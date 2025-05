L'Olympique Marsiglia cederà Luis Henrique entro la fine del prossimo mese, come ha confermato il presidente dell'OM, Pablo Longoria. In pole, si legge su Tuttosport, c'è l'Inter. Ma la partita è tutta da giocare. Sull'esterno ci sono infatti le inglesi e la Juventus, che segue il giocatore da tempo anche se non ha mai affondato il colpo. Fondamentali saranno l'eventuale qualificazione in Champions e il prossimo tecnico. Senza l'Europa che conta, difficilmente i bianconeri potranno entrare in gara.

Tra Inter e OM c'è ancora distanza, i nerazzurri sono arrivati a 22 milioni più 3 di bonus a fronte di una richiesta da 30, ma da via della Liberazione sono forti dell'accordo col giocatore (quinquennale da 2,2 milioni a salire fino al 2030). Secondo il quotidiano, Luis Henrique sarebbe comunque pronto a sposare un altro progetto, non una "media" inglese o spagnola, ma un altro club di punta sì ed è il motivo per cui la Juve non si sente ancora tagliata fuori.