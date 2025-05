"E' un campionato bellissimo, è una cosa meravigliosa assistere a un finale così. Napoli e Inter sono grandissime squadre, vediamo cosa succede. Non posso fare previsioni". Così Nelson Dida, ex portiere del Milan, parlando a Sky Sport del duello scudetto che vedrà la sua ultima puntata, a meno di clamorose sorprese, venerdì sera.

Il portiere che è cresciuto maggiormente in questo campionato?

"Sommer sta facendo benissimo, anche in Champions League: è forte, sarà una bellissima sfida con Donnarumma in finale. Gigio l'ho sentito l'altro giorno, è un amico ma io non faccio il tifo per nessuno: voglio solo che vinca il calcio. Per il Pallone d'Oro, Gigio deve fare tante parate", conclude ridendo il brasiliano.