"Le speranze di scudetto dell'Inter sono finite sulla palla ciccata da Arnautovic". E' il pensiero espresso da Lele Adani, durante l'appuntamento del lunedì su 'Viva el Futbol'.

"Il punto di vantaggio in favore del Napoli, che che ha sprecato meno dei nerazzurri, è meritato - ha spiegato l'ex difensore -. E' un punto conquistato con sangue, lacrime e sudore. Certo, la squadra di Conte poteva allungare in classifica battendo il Genoa o vincendo a Parma, ma nelle ultime 22 partite ne ha persa solo una. E la settimana dopo, pareggiando con l'Inter 1-1, non la fa scappare via grazie al gol più importante del campionato di Billing. Ora si sta creando dibattito attorno al fatto che il Napoli al massimo chiuderebbe a 82 punti, la soglia più bassa negli ultimi anni per vincere un campionato, ma c'è da dire che è stato un torneo equilibrato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!