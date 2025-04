Il futuro di Aleksandar Stankovic potrebbe replicare il copione di questa stagione. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it infatti la volontà del calciatore, o meglio, il suo sogno, è quello di tornare un giorno a vestire la maglia nerazzurra, seguendo quindi le orme del padre Dejan. Ma tempo al tempo. Oggi infatti il classe 2005 si sta disimpegnando più che bene al Lucerna (è in lizza per il premio di miglior centrocampista del campionato), in Svizzera, tanto da aver attirato su di se l’interesse di svariati club. Gli elvetici potranno far valere il diritto di riscatto sul calciatore spendendo 1,5 milioni di euro, con la società di Viale della Liberazione che però che vanta il contro-riscatto, scenario, come detto, ad oggi più che plausibile.

Bruges e Anderlecht stanno monitorando da vicino la crescita di Stankovic e potrebbero essere interessate la prossima stagione ad averlo tra le proprie fila. Ecco quindi che l’Inter, consapevole comunque dell’evoluzione del centrocampista, dei suoi desiderata e di quel che promette di diventare, potrebbe imbastire un’operazione identica a quella finalizzata la scorsa estate con il Lucerna. Una cessione con diritto di riscatto in favore della nuova società e il contro-riscatto invece che resterebbe ai nerazzurri.