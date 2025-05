Arturo Lupoli, allenatore del Parma Under 18, intervenuto nel corso della cerimonia dei Primavera Best Awards ha parlato dell'impatto con la realtà emiliana di Cristian Chivu, ex tecnico della Primavera dell'Inter: "Ha preso una situazione difficile ma sta dimostrando di valere la possibilità che gli è stata data. È alla prima esperienza in Serie A ma sta dando una fisionomia alla squadra portandola all'obiettivo da raggiungere. Bello vederlo assistere anche alle partite delle giovanili, ha appena iniziato ma ha già dimostrato di poter dire la sua in una situazione complicata come quella del Parma":