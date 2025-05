Il Corriere dello Sport boccia la direzione di Chiffi: 5 in pagella "Non è una novità". Non bene l'arbitro, a differenza di Di Paolo al Var (7). E non è una novità secondo il quotidiano romano.

"Chiffi lascia più di qualcosa per strada. Protesta l’Inter per una spinta di Rovella sulla schiena di Bisseck: c’è, si vede nel replay, ma la fa più ad una mano (con la sinistra) e la valutazione sugli interventi simili è dell’arbitro, fosse stata chiaramente a due mani sarebbe stato differente. Non c’è fallo di Mandas su Mkhitaryan (che s’arrabbia perché l’infrazione gli viene fischiata contro). Rischia moltissimo Dimarco: accorcia la diagonale su Castellanos che era stato dimenticato, contatto in area inevitabile, in caso di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Ok la prima rete di Pedro: in gioco Hysaj e Vecino, quest’ultimo tenuto in gioco da Bastoni (il tocco di braccio sinistro di Dumfries è non punibile). Ok la rete di Dumfries (Thuram e Marusic si tengono da inizio azione l’uno con l’altro), corretta OFR sul penalty per la Lazio: Bisseck allarga il braccio destro, staccandolo dal corpo (si vede la mano che sbuca da dietro la schiena)".