Mario Giuffredi, agente di alcuni giocatori del Napoli come Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, era presente domenica a Parma sugli spalti del Tardini. E il quotidiano Il Mattino approfitta della circostanza per rilanciare l'interesse da parte del direttore sportivo Giovanni Manna per Francesco Pio Esposito, l'attaccante di proprietà dell'Inter reduce da un'annata prestigiosa con la maglia dello Spezia. Il classe 2005 è un noto pallino del DS partenopeo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!