Nel corso della conferenza stampa a margine di Parma-Napoli 0-0, Cristian Chivu ha raccontato il motivo per il quale l'arbitro Daniele Doveri lo ha espulso, al pari di Antonio Conte, in seguito al parapiglia che si è acceso tra le panchine delle due squadre verso la fine del match: "Mi reputo il solito idiota che si mette in mezzo in una rissa e prende gli schiaffi da tutte le partti, son colpevole di questo - la battuta del tecnico dei ducali -. Ho messo le braccia per dividere, l'arbitro ha interpretato in maniera diversa, non so che informazione gli sia arrivata dal quarto uomo. Ho solo detto: 'Mister, basta. Lascia perdere'. Chiedo scusa ai ragazzi perché non sarò in panchina per l'ultima giornata, mi dispiace di questo. Ma gli schiaffi li ho presi nel passato, li ho presi oggi e li prenderò anche in futuro. Porgo l'altra guancia, non è un problema".