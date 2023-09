Lucien Agoumé potrebbe presto lasciare l’Inter. Nonostante infatti in Italia il mercato si sia chiuso, in Turchia c’è tempo sino al 15 di settembre per tesserare nuovi calciatori. In questo contesto – secondo quanto appurato da FcInterNews – attenzione soprattutto all’Istanbul Başakşehir, che starebbe pensando al giovane francese, in prestito dai nerazzurri, per puntellare il proprio centrocampo. In realtà anche altri club turchi hanno preso informazioni sul calciatore, con Djibril Niang, l’agente del ragazzo, che sta comunque lavorando per provare ad assicurare un futuro immediato sul verde (e non in tribuna) al suo assistito.

In attesa di una risposta, Agoumé potrà godersi la Nazionale Under 21 della Francia, dove è stato convocato per la prima volta. Il calciatore, escluso come Stefano Sensi dalla lista della Champions League, ha rifiutato questa estate tutte le destinazioni che gli sono state proposte, in Serie A, come all’estero (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA).