Ospite su TV Play, Walter Zenga ha commentato le recenti tensioni in casa Inter legate al futuro di Hakan Calhanoglu, avanzando un’ipotesi intrigante. L’ex portiere nerazzurro ha espresso perplessità sulla gestione della comunicazione interna al club, partendo dalle parole del presidente Giuseppe Marotta in merito alla dichiarazione di Lautaro Martinez.

"Se Marotta non avesse detto quella cosa, tutto sarebbe rimasto circoscritto alle dichiarazioni di Lautaro Martinez", ha detto Zenga. Ma poi ha aggiunto un pensiero che lascia spazio a interpretazioni: "Mi sorge un dubbio: non vorrei che fosse tutto organizzato per arrivare alla decisione di far partire Calhanoglu".

Secondo Zenga, infatti, la scelta del presidente di attribuire il riferimento del capitano argentino proprio al regista turco potrebbe non essere stata casuale. "Non capisco, altrimenti, perché Marotta si sia esposto dicendo che Lautaro si riferiva a Calhanoglu. È una mossa che apre la strada a riflessioni e scenari diversi", ha concluso.