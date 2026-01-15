L'Inter vuole accelerare per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il club nerazzurro si sta avvicinando a un accordo per il trasferimento del giocatore, a cui vorrebbe far svolgere le visite mediche entro l'inizio della prossima settimana. E' tutto fatto tra i club (nelle casse dei croati andrebbero circa 5 milioni di euro), ma mancano alcuni dettagli da limare con il ragazzo. Per questo motivo, in Viale della Liberazione, pur mantenendo un certo grado di ottimismo, predicano prudenza perché tante società restano in corsa fino a che non ci sarà la chiusura definitiva. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 16:01
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print