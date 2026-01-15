"Sicuramente è il gol più importante che ho segnato con l'Inter perché ci dà tre punti importanti". Francesco Pio Esposito commenta così, a Sportmediaset, la zampata che ha permesso ai nerazzurri di strappare una vittoria pesantissima contro il Lecce, nella serata in cui il Napoli ha commesso un passo falso col Parma.

"E' stata una partita sofferta, complicata, come normale che sia in un campionato- - ha aggiunto l'attaccante . Sono contento di essermi sbloccato in campionato a San Siro, sono contento per me e per la squadra. Aspettavo questo gol dall'inizio, c'era tanta adrenalina, è stata una liberazione incredibile".

Parlando del solco scavato in classifica sulle inseguitrici, aspettando il Milan, Pio Esposito ha detto: "Stiamo facendo un percorso importante, dobbiamo continuare così. La cosa più importante è guardare noi stessi, a prescindere dal pareggio del Napoli siamo scesi in campo per portare a casa i tre punti. Personalmente, ho capito che il Napoli aveva pareggiato durante il riscaldamento quando ho sentito un 'olé' improvviso dello stadio. Ho immaginato fosse per quello, ma non eravamo lì a guardare loro prima della nostra partita. Dobbiamo restare focalizzati su noi stessi".