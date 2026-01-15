È stata una trattativa lampo quella intavolata tra l'Atalanta e l'Atletico Madrid: la stretta di mano tra club è arrivata facilmente e il passaggio di maglia di Giacomo Raspadori è adesso definitivo. L'attaccante bolognese è un nuovo giocatore della Dea, "settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26" come si legge nel comunicato che rende ufficiale l'arrivo dell'attaccante classe 2000 che indosserà la maglia numero 18.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giacomo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra" si legge in conclusione nella nota diramata dall'Atalanta.