Intervenuto a margine della riunione andata in scena oggi in Federazione, il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno ha parlato anche di Inter-Napoli andato in scena lo scorso weekend: "Credo Inter-Napoli sia stato il più bello spot per il nostro sport. È anche vero che poi abbiamo visto la fatica di una partita così giocata ad alti ritmi, anche per il tipo di arbitraggio che c'è stato, che a me personalmente è piaciuto davvero tanto".

A proposito di arbitri...

"Abbiamo gli arbitri migliori al mondo, questo è un dato di fatto. È fuori di dubbio che ci sia qualcosa da perfezionare ma siamo vittime di norme che non abbiamo creato noi. Tutto è perfezionabile, ma dobbiamo anche dire che oggi tutti vorrebbero i nostri arbitri e sappiamo bene anche quanto ce li chiedano all'estero".

Sui calendari pieni di impegni:

"Spero di non doverci abituare a queste cose perché i calciatori vogliono giocare, a loro piace fare le partite di alto livello, piace di meno non essere al 100%. Sono i primi quando non si sentono al massimo ad avere dispiacere per non poter dare tutto ciò che possono".

Sulle riforme:

"Rimane da capire chi può fare calcio davvero a livello professionistico in tutte le categorie che abbiamo. I passi in avanti che sono stati fatti, le nuove licenze nazionali già vanno in questo senso, bisognerà fare uno sforzo ulteriore".