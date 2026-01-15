Il Milan deve vincere a Como se vuole portarsi di nuovo a tre punti di distanza dall'Inter capolista. Lo sa bene Massimiliano Allegri, tecnico rossonero raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match: "La classifica ora conta perché abbiamo 40 punti, però dobbiamo fare altri 40 punti per rimanere attaccati al treno di testa. Partita complicata come tutte, affrontiamo un Como che ha un ottimo possesso palla e servirà una prova molto pulita e precisa", le sue parole.