Il Milan deve vincere a Como se vuole portarsi di nuovo a tre punti di distanza dall'Inter capolista. Lo sa bene Massimiliano Allegri, tecnico rossonero raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match: "La classifica ora conta perché abbiamo 40 punti, però dobbiamo fare altri 40 punti per rimanere attaccati al treno di testa. Partita complicata come tutte, affrontiamo un Como che ha un ottimo possesso palla e servirà una prova molto pulita e precisa", le sue parole.
Sezione: Il resto della A / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 20:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Il resto della A
Il Milan sfida il Como, Allegri fa i conti: "Per restare attaccati al treno in testa dobbiamo fare altri 40 punti"
Il Bologna torna alla vittoria: 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Decidono Orsolini, Odgaard e Castro
Milan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo e la stagione non finisce a Como". Poi risponde su Inter-Napoli
Juan Jesus, l'agente: "Ha fatto bene ovunque abbia giocato. Critiche post-scudetto superate da tutto il Napoli"
Altre notizie
Giovedì 15 gen
- 21:40 Bologna, Domínguez: "Avevamo bisogno di questa vittoria, non arrivava da un po'. Siamo felici"
- 21:26 U15, doppio test match con la Slovenia a Novarello: convocato l'interista Grigioni
- 21:12 UFFICIALE - Raspadori saluta l'Atletico Madrid. L'attaccante italiano passa a titolo definitivo all'Atalanta
- 20:58 Reijnders: "Derby di Milano intenso. Una volta mia moglie voleva andare a cena di giovedì, gli dissi che era pazza"
- 20:43 Il Milan sfida il Como, Allegri fa i conti: "Per restare attaccati al treno in testa dobbiamo fare altri 40 punti"
- 20:29 Il Bologna torna alla vittoria: 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Decidono Orsolini, Odgaard e Castro
- 20:14 fcinRitorno all'Inter o riscatto a una cifra più bassa? La posizione del Marsiglia su Benjamin Pavard
- 20:00 Sky - Inter al lavoro per Mlacic: l'intenzione è di chiudere l'operazione entro il weekend
- 19:45 Paolillo: "Frattesi? Se non ha trovato spazio con due allenatori forse è bene separarsi"
- 19:30 Esposito decisivo: tra i subentrati con più di un gol e più di un assist in Europa, solo El Mala è più giovane di lui
- 19:15 Simonelli sul tema arbitrale: "Più incontri per spiegare le decisioni e uniformare i giudizi"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER in campo SUBITO e dal MERCATO nessun AIUTO: OAKTREE cosa fai? FRATTESI, PERISIC...
- 18:51 CM.com - Oaktree studia le mosse per l'Inter del futuro: si valuta la possibilità di tesserare un calciatore di livello globale
- 18:37 Marocchino: "Thuram ha un quadricipite imponente e ovviamente si cerca delle pause in partita"
- 18:23 Play-off mondiali, dal 6 febbraio in vendita i biglietti per Italia-Irlanda del Nord: le promozioni
- 18:09 Verso Udinese-Inter, sabato il Bluenergy Stadium compirà dieci anni: alcuni numeri
- 17:55 Sky - Nottingham Forest, interesse reale per Frattesi: nuovi contatti con gli agenti. L'Inter non cambia posizione
- 17:40 Rampulla: "Non è un passo decisivo per lo Scudetto, ma se l'Inter continua così diventa difficile"
- 17:26 Napoli, Rrahmani: "Il gol annullato? Rispettiamo le regole ma devono essere uguali per tutti"
- 17:12 Collovati: "L'Inter ha avuto difficoltà, ma ha 6 punti in più. Ha alternative che il Napoli non ha"
- 16:57 Atalanta, Palladino esalta Zalewski: "È molto forte, mi sta dando qualità e imprevedibilità"
- 16:43 Quote - Scudetto, Inter davanti e il Milan scavalca il Napoli per i bookmakers: la situazione
- 16:29 Primo gol a San Siro in Serie A con l'Inter, Esposito su Instagram: "Finalmente"
- 16:15 Abodi al Senato: "Più trasparenza sui club e possibili correttivi alla norma sui giovani"
- 16:01 Mlacic, c'è prudenza in Viale della Liberazione: l'Inter al lavoro per limare alcuni dettagli col giocatore
- 15:47 Lecce, Sottil: "Col punto serata quasi perfetta, peccato. Il gol dell'Inter nei minuti finali ci ha 'ammazzato'"
- 15:33 UFFICIALE - Udinese, Iker Bravo ceduto in prestito al Las Palmas
- 15:19 Napoli, Stellini: "Col VAR non abbiamo fortuna, non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla"
- 15:05 Rivas: "Ho ottimi ricordi dell'Inter, lì è tutto fantastico. Con Spalletti in panchina..."
- 14:50 Bergomi: "Mi piace la maturità di Esposito. Nonostante la stazza, riesce a essere decisivo anche a gara in corso"
- 14:35 Dai duelli con Ronaldo a Perugia-Juve, Mazzantini: "Ad Appiano era uno show. Gaucci non voleva insinuazioni"
- 14:21 Frattesi-Atletico, si è discusso di uno scambio con Nico Gonzalez. Ma lo stop di Calha può bloccare tutto
- 14:07 Angolo Tattico di Inter-Lecce - Il duello Akanji-Sottil, la presenza in area di Esposito: le chiavi
- 13:53 Lecce, Di Francesco: "Potevamo anche vincerla, abbiamo avuto la possibilità di far male all'Inter in ripartenza"
- 13:40 Sky - L'Inter non apre alla cessione di Calhanoglu: nessun incontro in programma con il Galatasaray
- 13:38 Moviola CdS - Maresca bocciato: errori gravi su Thuram e Bonny
- 13:29 Eindhovens Dagblad - Inter-Perisic, serve un'offerta importante al PSV: la situazione
- 13:10 Il Podcast di FcIN - Inter-Lecce, l'analisi di Andrea Bosio: "Inter campione d'inverno, la vittoria più 'bella'"
- 13:00 In Croazia - Inter, offerta ufficiale per Jakirovic: accordo vicino. Il difensore soddisfatto dal progetto nerazzurro
- 12:56 D'Ambrosio: "Chivu completo, schietto e sincero. Sta riuscendo a non farsi piegare dal 'sistema'"
- 12:42 Viscidi, coordinatore Nazionali Giovanili: "Il tempo sta dicendo che Pio Esposito sta avendo una carriera migliore di Sebastiano"
- 12:28 L'Inter prepara il terreno per il dopo-Bisseck: sondato Abdoul Koné del Reims
- 12:14 GdS - Esposito, gol dal peso enorme nella corsa scudetto. Al fischio finale del Maradona...
- 12:00 BRUTTINI e VINCENTI, in FUGA grazie a PIO: è APOTEOSI. Novità DUMFRIES. E il ritorno di PERISIC...
- 11:46 Esposito: "Il gol più importante con l'Inter una liberazione. Pari Napoli? L'ho capito dall'olé di San Siro"
- 11:30 Chivu: "Tre punti fondamentali con il Lecce. Non avevamo energie né lucidità, ci abbiamo messo il cuore"
- 11:16 CdS - Asllani scaricato dal Torino: il Genoa intensifica i contatti
- 11:02 I media turchi non si arrendono: "Contatti a breve tra Calha e il Galatasaray, può trasferirsi a gennaio"
- 10:48 Corsera - Inter, Perisic vuole tornare a Milano e i nerazzurri ci pensano. E che numeri per il croato
- 10:34 CdS - Inter, titolo d'inverno e insperato +6 sul Napoli: prima vera svolta scudetto?
- 10:20 TS - De Vrij, Frattesi, Asllani: il mercato in uscita può riservare ancora sorprese. Il punto
- 10:06 TS - Perisic-Inter, occhio alla variabile Champions: la situazione per il croato
- 09:52 TS - Mlacic-Inter, scartata l'ipotesi Under 23: ecco perché. Jakirovic ci andrebbe di corsa, ma...
- 09:38 Pagelle TS - Thuram-Bonny male assortiti. Lautaro dà la scossa, Frattesi pimpante
- 09:24 TS - Inter, girone d'andata a 45 punti: nella vittoria col Lecce i meriti di Marotta e Ausilio
- 09:10 Pagelle CdS - Esposito gonfia i muscoli, Thuram fuori forma
- 08:56 CdS - Fascia destra: contatti per Perisic. Lui tornerebbe, il PSV ha un'esigenza
- 08:42 Moviola GdS - Maresca imperfetto: eccessivo il giallo a Thuram, no rigore su Bonny
- 08:28 Pagelle GdS - Esposito il migliore, Lautaro decisivo, male Thuram e Diouf. Chivu 6,5: la vince con i cambi e il nuovo assetto
- 08:14 GdS - Faticosa ma meritata: Chivu svolta col tridente. C'è un dato significativo
- 08:00 Contro il Lecce è un Chivu in versione Woody Allen: basta rubacchiare un tantino di gioia... Basta che funzioni
- 00:00 Prendiamo questi 3 punti e stringiamo i denti
Mercoledì 14 gen
- 23:55 Inter-Lecce, la moviola - Contatto Bonny-Veiga, c'è anche il tocco sul pallone. Giallo eccessivo per Thuram
- 23:53 Lecce, Di Francesco a Sky: "C'è rammarico, abbiamo concesso poco all'Inter"
- 23:52 videoInter-Lecce 1-0, Tramontana: "Brutta partita e sofferenza immane, ma contava solo vincere. E sul mercato..."
- 23:51 Chivu in conferenza: "Domenica volevamo spegnere le voci sugli scontri diretti. Frattesi? E' entrato molto bene"
- 23:44 Chivu a ITV: "I miei meriti non valgono nulla, i protagonisti sono questi ragazzi. Sono meravigliosi e per loro do tutto"
- 23:31 Chivu a DAZN: "Io ed Esposito siamo cresciuti insieme. Il riposo di ieri? Magari abbiamo vinto per quello"
- 23:29 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Preso un gol evitabile, potevamo portare a casa un risultato importante"
- 23:23 Esposito a Sky: "Contento per il primo gol a San Siro. Chivu reputa tutti importanti e lo dimostra"