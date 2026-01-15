I tre punti conquistati contro il Lecce sono importantissimi per la classifica dell'Inter, che ha così potuto staccare il Napoli (bloccato sul pari dal Parma) di altri due punti. Il successo è però importante anche sul piano statistico: la squadra nerazzurra ha infatti raggiunto almeno 15 vittorie dopo le prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994/95). Un traguardo che mancava dalla scorsa stagione, quando l'Inter arrivò a quota 16.