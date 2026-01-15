Il Milan non molla l'Inter e non si lascia intimidire dal Como di Fabregas, passato in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con Kempf che da corner è saltato più in alto degli altri superando Maignan e illudendo i tifosi di casa ritrovatisi poi a masticare amaro al triplice fischio. Più volte Maignan nega ai lariani il raddoppio con parate clamorose, poi al 45esimo arriva il pareggio rossonero su calcio di rigore procurato da Rabiot e trasformato da Nkunku. L'equilibrio dura però poco: al 55esimo Rabiot fa il primo dei due gol personali e ribalta un tabellino che all'88esimo ancora l'ex Juve arrotonda nuovamente siglando la rete del definitivo 1-3. Rossoneri, tenuti in piedi da un sontuoso Maignan, di nuovo a -3 dall’Inter.