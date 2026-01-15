"Questa vittoria è stata una boccata d'ossigeno perché venivamo da un periodo di crisi, tra virgolette, se così si può chiamare", ha detto Riccardo Orsolini a DAZN nel post-partita di Hellas Verona-Bologna, match finito con la vittoria dei rossoblu, tornati a vincere in campionato dopo quasi due mesi. "Se bisognava dare una risposta penso che l'abbiamo data, anche soffrendo. Siamo molto contenti, ci portiamo a casa questi tre punti perché servono per muovere la classifica, visto che ultimamente abbiamo fatto un po' di fatica" ha detto l'attaccante rossoblu, reduce da un periodo di difficoltà al netto della gioia della finale di Supercoppa conquistata ai danni dell'Inter e poi persa contro il Napoli.

Non segnavi su azione in Serie A dalla trasferta di Cagliari, perché poi c'è stata la Supercoppa. Hai deciso di farlo proprio oggi.

"Sì, mi mancava un pochettino. Bene, penso che la miglior risposta non poteva esserci, quindi sono contento. Spero di continuare così perché stiamo lavorando tanto. È un periodo in cui anche quando le cose non vanno bene abbiamo lavorato a testa bassa, siamo stati zitti, non abbiamo detto mai una parola fuori posto. Abbiamo sofferto in silenzio, abbiamo ingoiato il boccone amaro, il rospo. Però questo è il calcio, questo è anche un po' una metafora della vita nel senso che non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme da grande gruppo quale siamo. Io sono contento, sono orgoglioso della prestazione dei miei compagni, dello staff, del mister, di tutti. Andiamo a casa veramente stra-stracontenti."