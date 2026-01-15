Prima il vantaggio dell'Hellas Verona, poi la reazione del Bologna. Il match del Bentegodi (uno dei quattro recuperi della 16esima giornata di Serie A) può essere sintetizzato così. E i gol non mancano: quattro arrivano nel primo tempo, quando il contropiede vincente di Orban è annullato dall'eurogol di Orsolini, dal piattone chirurgico di Odgaard e dalla volée di Castro. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Freuler.

Tre punti per i rossoblu, che vincono 3-2 e superano la Lazio all'ottavo posto. I veneti restano invece ingabbiati nel fondo della classifica a bracetto col Pisa a quota 13 punti.