Serata speciale per Henrikh Mkhitaryan. Nella serata di San Siro che ha portato alla vittoria contro il Lecce, il centrocampista armeno ha tagliato il prestigioso traguardo delle 200 presenze in Serie A. Un percorso iniziato con la Roma e proseguito con la maglia nerazzurra, con cui finora conta 113 presenze nel massimo campionato italiano.