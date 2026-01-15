È Benjamín Domínguez il giocatore del Bologna a presentarsi in conferenza stampa per analizzare il risultato ottenuto questo pomeriggio in casa del Verona. "Siamo contentissimi, avevamo bisogno di questa vittoria, che non arrivava da un po'" ha detto l'attaccante dei rossoblu, ammettendo le difficoltà avute di recente: "A Como l'altro giorno ci hanno ripresi all'ultimo, oggi è stata una bella partita in uno stadio non semplice e io sono contento".

Come ti senti?

"Bene, mi alleno sempre al 100% durante la settimana, come tuitti, per farci trovare pronti alla chiamata del mister".