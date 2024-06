Come anticipato ieri (RILEGGI QUI), un osservatore dell'Inter, nello specifico Dario Baccin, è stato a Colonia ad assistere dal vivo alla partita tra Scozia e Svizzera, terminata 1-1. L'obiettivo del vice direttore sportivo nerazzurro era osservare da vicino la prestazione di Dan Ndoye, esterno elvetico reduce da un'ottima stagione al Bologna. Il giocatore è infatti nella lista dell'Inter per sostituire Denzel Dumfries in caso di partenza dell'olandese questa estate.

Le relazioni di Baccin sono state molto positive a conferma che la dirigenza pensa di aver individuato un profilo ideale per le esigenze della squadra. Pur giocando da esterno offensivo, Ndoye viene considerato abbastanza eclettico da poter fare anche il quinto di destra. Inoltre, pur partendo da una valutazione di 25 milioni, il Bologna potrebbe essere disponibile a inserire contropartite per abbassare il cash, come accaduto con Giovanni Fabbian la scorsa estate.

Al momento non c'è comunque alcuna trattativa perché prima bisogna risolvere la questione Dumfries. Ma se davvero non si arrivasse al rinnovo allora Ndoye sarebbe un candidato molto serio a sostituirlo.