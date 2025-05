Nonostante le voci sempre più insistenti di un accordo imminente per il passaggio di Luis Henrique dal Marsiglia all’Inter, la trattativa, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, non è in realtà così vicina alla sua conclusione. Il motivo è semplicissimo: l’offerta dei nerazzurri da 22 milioni di euro più 3 di bonus non soddisfa i francesi, che ne vorrebbero sempre una trentina e vorrebbero discostarsi poco da quella cifra. L’idea resta quella che venendosi incontro, da una parte e dell’altra, si possa arrivare presto alla fumata bianca, ma chiaramente fino al nero su bianco non si possono escludere inserimenti dell’ultimo secondo.

La Juventus e alcuni club inglesi restano alla finestra, anche se finora non si sono concretamente mossi. È sicuramente vero che l’Inter rimanga fiduciosa, come che il calciatore abbia già accettato un’offerta da 2,2 milioni di euro a salire per cinque stagioni da parte dei nerazzurri. Ma corrisponde pure a verità che da Marsiglia continuano a voler massimizzare il profitto di una cessione ormai certa. Il brasiliano punta a un top club, motivo per cui dovesse inserirsi una società senza grandi ambizioni europee la destinazione verrebbe rifiutata, fatto che gioca comunque in favore delclub di Viale della Liberazione, che punta a chiudere l'operazione entro il 10 giugno per portare l’esterno negli Stati Uniti.

E a proposito di USA, adesso gli eventuali dialoghi tra le parti potranno essere solo telematici, questo perché il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Mehdi Benatia sono volati proprio oltreoceano, insieme a mister Roberto De Zerbi, per parlare col proprietario del club Frank McCourt in merito ai temi più urgenti in vista della prossima stagione, a partire dal futuro dell'allenatore italiano.