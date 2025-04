È andato in scena in questi giorni, come raccolto in esclusiva da FcInterNews.it, un incontro tra l’Inter e i rappresentanti di Gustavo Sá, fantasista del Famalicão, per discutere di un eventuale futuro in nerazzurro del giovane talento portoghese. Ventenne, stellina della sua squadra e inserito nella lista di quelli che “saranno famosi”, Sà può giocare all’occorrenza anche a centrocampo viste le sue capacità nel dribbling, nel tocco di palla e nella visione di gioco, unite a un fisico che sfiora il metro e novanta.

In questa stagione il ragazzo ha messo sinora a segno 3 gol e fornito 4 assist nelle 26 presenze totali collezionate. La valutazione del suo cartellino si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma c’è comunque da battere la concorrenza di svariate società, tra cui Como, Fiorentina e Atalanta, con cui gli agenti del calciatore – presenti ieri a San Siro per il derby di Milano – hanno avuto già dei contatti nelle proprie sedi.