Pur avendo acquistato Mason Greenwood, a Marsiglia non hanno ancora archiviato l'obiettivo di regalare a Roberto De Zerbi un altro dei suoi desideri: Valentin Carboni. Le recenti parole di Simone Inzaghi invitano a pensare che l'argentino possa rimanere a Milano, ma in realtà l'Inter resta aperta all'idea di cederlo a fronte di una cifra sopra i 30 milioni di euro. Cifra che, dopo l'investimento per Greenwood, i francesi ora non vorrebbero spendere. La soluzione, gradita anche a Milano, potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a una cifra che convinca i nerazzurri e garantisca loro le risorse per finanziare altre operazioni in entrata. In Viale della Liberazione attendono la mossa del Marsiglia. Nel mentre, Valentin Carboni ha già trovato l'accordo con il Marsiglia per un quinquennale da 2 milioni più bonus per arrivare a circa 2,5 milioni.