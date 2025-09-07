Erling Haaland ha voluto dedicare un messaggio speciale a Manuel Akanji, passato all’Inter nell’ultimo giorno di calciomercato. Attraverso il suo profilo Instagram, l’attaccante norvegese del Manchester City ha salutato l’ex compagno di squadra con parole di grande affetto:

“Un top player e un grande ragazzo! Orgoglioso di essere stato tuo compagno di squadra al Borussia Dortmund e al Manchester City. Ti auguro tutto il meglio, Manu!”

Sezione: Focus / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 00:50
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print