Protagonista del Matchday Programme, in attesa di tornare a esserlo sul campo, oggi è Andy Diouf, centrocampista francese arrivato all'Inter la scorsa estate che attende ancora il suo momento per dimostrare il proprio valore. Intanto, si è confessato a livello personale attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro:

Come è nata la tua passione per il calcio?

"È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli. Fin da bambino mi è sempre piaciuto spaziare sul campo, attaccare e difendere e da centrocampista posso fare tutto questo e avere al contempo una piena visione del gioco. Questa cosa mi piace molto".

Quali momenti hanno segnato una svolta nella tua carriera?

"Ce ne sono stati diversi, per esempio esordire come professionista ma anche il mio arrivo all’Inter questa estate. Sono molto fiero di indossare questa maglia. Ricordo che la prima volta che sono sceso in campo a San Siro ho provato molto orgoglio, ho pensato a dare tutto e a godermi quel momento. Ci sono tantissimi giocatori molto forti qui. L’Inter è un club leggendario.

Se potessi rubare delle qualità a un tuo compagno, quali sarebbero e a chi?

"Ce ne sono tantissime, per esempio la qualità degli attaccanti".

Dicci cinque aggettivi che ti descrivono.

"Calmo, positivo, gran lavoratore, semplice e appassionato".