Piovono occasioni per il portiere brasiliano dell'Athlético Paranaense, osservato speciale dell'Inter, Bento Matheus Krepski,. L'estremo difensore ventiquattrenne ha esordito con la Seleçao sabato scorso a Wembley contro l'Inghilterra. Una soluzione di fortuna che Dorival Junior è stato costretto ad adottare ma che ha fatto la fortuna dell'Athlético, del giocatore e magari anche dei verdeoro stessi che hanno trovato un potenziale gioiellino del futuro. Meno fortunata in tal senso l'Inter che con l'esordio del ragazzo in Nazionale ha visto salire anche il prezzo del suo cartellino.

Come fa sapere la stampa brasiliana "il suo prezzo è salito alle stelle". Nel 2023, l'Athlético Paranaense ha rifiutato un'offerta del Benfica di 10 milioni e altrettanto ha fatto con la proposta di 15 milioni avanzata dell'Inter. Adesso, cresciuta l'euforia per aver timbrato anche il pass della Seleçao, il presidente del club di Curitiba, Mario Celso Petraglia ha alzato la posta ad almeno 20 milioni. Oltre a quelli di Inter e Benfica, sul portiere si sono accesi anche i riflettori di Chelsea, Nottingham Forest e il Wolverhampton.

