Matrimonio fu quello tra l'Inter e Carlos Augusto. Firmati i documenti tra il club nerazzurro e il Monza per la finalizzazione dell'operazione. Il difensore ha svolto e superato le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo giocatore della Beneamata. Il difensore avrebbe già ottenuto l'idoneità sportiva del CONI quando era al Monza fa sapere Gianlucadimarzio.com che annuncia la fumata bianca dopo il meeting di questo pomeriggio, ancora in corso, tra il giocatore, gli agenti e la dirigenza nerazzurra all'Inter HQ. Finisce nel migliore dei modi dunque l'operazione imbastita tra milanesi e monzesi, operazione sulla base di un prestito a 4,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 7,5 più bonus. Adesso manca solo la firma del giocatore sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Marotta and co hanno chiuso la trattativa intorno ai 13 milioni, più o meno la cifra incassata per Gosens.

