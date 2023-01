La più classica delle palle in buca d'angolo: con una giocata di grande tecnica, Matteo Darmian sfonda il muro dell'Atalanta trovando la rete che vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Un risultato che nella sostanza non fa una piega, perché sono stati i nerazzurri di Simone Inzaghi a gestire nel modo migliore l'intero incontro, rischiando poco nonostante le premesse. Squadra convincente, quella messa in campo oggi da Inzaghi, dove tutti fanno la loro parte al meglio e dove anche Romelu Lukaku ha fornito qualche segnale di risveglio. Successo che apre la strada non solo alla quarta semifinale consecutiva nella competizione, ma vale come iniezione di carica in vista del derby.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-0

MARCATORE: 57' Darmian

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (77' 33 D'Ambrosio), 23 Barella, 20 Calhanoglu (71' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 8 Gosens (71' 32 Dimarco); 90 Lukaku (71' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez (85' 11 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 40 Botis, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA: 1 Musso; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini (72' 93 Soppy); 33 Hateboer (67' 13 Ederson), 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic (55' 11 Lookman), 10 Boga (67' 9 Muriel); 91 Zapata (55' 17 Hojlund).

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 22 Ruggeri, 23 Vorlicky, 28 Demiral.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Cecconi - Galetto. Quarto Ufficiale: Maggioni. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Muto.

Note

Spettatori: 49.515

Ammoniti: Gosens (I), Lautaro Martinez (I), Soppy (A), Correa (I), Onana (I)

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-ATALANTA

96' - ED E' FINITA! L'INTER BATTE L'ATALANTA 1-0 GRAZIE AL GOL DI DARMIAN E VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA!

96' - Recupero prolungato, Correa concede un corner. Sul cross arriva Musso, Onana blocca in uscita.

94' - Ammonito anche Onana per perdita di tempo.

94' - Con coraggio D'Ambrosio anticipa di testa Muriel pronto a colpire in rovesciata.

92' - Sono 49.515 gli spettatori presenti.

91' - Ammonizione anche per Correa, che interviene su Muriel.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero. Cartellino giallo per Soppy, dopo un fallo in ritardo su Barella.

89' - Azione insistita dell'Atalanta, Barella invece di proteggere la rimessa serve di tacco Maehle che calcia alto.

87' - Barella mette in area, Ederson per anticipare Correa per poco non fa autogol.

85' - Entra Correa, esce Lautaro che saluta Chiffi prima di dare la fascia a Barella.

85' - Dimarco si lancia con un rimpallo su Soppy, poi prova la conclusione di potenza mandando fuori di poc.

82' - Lautaro protesta per un corner non concesso, ammonizione per lui.

81' - Ostruzione di Koopmeiners su Lautaro, Chiffi fischia fallo ma non sanziona col cartellino l'olandese anzi risolve tutto con un sorriso...

80' - Asllani raccoglie un pallone respinto dalla difesa, calcia col sinistro da fuori ma manda lontano dalla porta.

78' - Lautaro colpisce l'esterno della rete con un gran tiro al volo su assist di tacco di Barella, ma era tutto fermo per fuorigioco.

77' - D'Ambrosio rileva Dumfries. Lautaro saluta la Nord che gli dedica dei cori.

76' - Ghiaccio dietro il ginocchio per Gosens dopo l'uscita, mentre si prepara a entrare D'Ambrosio.

71' - Tre cambi per Inzaghi: Asllani per Calhanoglu, Dimarco per Gosens e Dzeko per Lukaku. Nell'Atalanta in campo Soppy per Scalvini.

70' - Barella prova a servire Gosens, Scalvini lo anticipa.

69' - Barella azzarda e perde palla, Hojlund vola in area ma il suo tiro viene bloccato dallo stesso Barella e da De Vrij. Ignorato Muriel.

68' - Hojlund serve Lookman, tiro sporcato che viene bloccato da Onana.

67' - L'Atalanta cambia ancora: Muriel entra al posto di Boga, Ederson rileva Hateboer.

66' - Altra conclusione di Lukaku, Djimsiti manda in corner.

65' - Boga si inventa uno schema su punizione, entra in area e calcia. Palla sull'esterno della rete.

64' - Lautaro fa fallo su Boga, punizione in zona d'attacco per l'Atalanta.

61' - Mkhitaryan! L'armeno arriva sull'assist di Lautaro, tiro di mezzo esterno fuori di poco. Poco prima, fallo netto su Lukaku non sanzionato da Chiffi che è lì a pochi centimetri.

IL GOL DI DARMIAN: Grande incursione dell'esterno nerazzurro, che approfitta del passaggio di Lautaro e insieme del blocco cieco di Calhanoglu per colpire Musso con un perfido diagonale sul palo di sinistra.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MATTEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN!!!

56' - Cross di Gosens, Lukaku ci arriva di testa ma la conclusione è centrale. Para Musso.

55' - Gasperini ora osa: dentro Lookman e Hojlund, fuori Pasalic e Zapata.

54' - Su cross dalla destra, Onana respinge con una specie di muro pallavolistico che finisce col servire Maehle. Il tiro a botta sicura del danese va alto.

53' - Barella prova l'incursione chiedendo il suggerimento a Lautaro, poi invece di sfondare serve Lukaku anticipato da Scalvini.