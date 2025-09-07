Vittoria per 3-1 quella ottenuta ieri dall’Inter Women contro la Fiorentina, nel match valido per la seconda giornata della Serie A Women's Cup. Prima del fischio d'inizio, le ragazze di Piovani hanno posato per la rituale foto di gruppo mostrando una maglia di Annamaria Serturini, centrocampista nerazzurra costretta ad un lungo stop per via dell’infortunio al ginocchio rimediato qualche giorno fa. A reggere la maglia col numero 15 a mo’ di dedica è la capitana delle nerazzurre, Irene Santi. "Questa è per te" si legge nel Tweet pubblicato dall’Inter, che con il post social in questione omaggia esprimendo vicinanza alla ventisettenne. Una dedica che ha portato fortuna alle ragazze di Piovani.
Questa è per te @AnnaSerturini #ForzaInter #InterWomen #InterFiorentina pic.twitter.com/nzs8UCw8CA— Inter Women (@Inter_Women) September 7, 2025
Autore: Egle Patanè
