Il centrocampista del Napoli e del Belgio Kevin De Bruyne parla così in conferenza alla vigilia della sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Belgio e Kazakistan:

“Ho giocato solo due partite in Serie A. È diverso con Conte come allenatore rispetto agli anni con Pep Guardiola. La mia prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po' più lentamente. Ma è pur sempre calcio, mi sto ambientando. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli. Presto giocheremo contro il City a Manchester con il Napoli. Sarà strano. Il City è il mio club e questo non cambierà", ha concluso.