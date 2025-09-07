C'è anche Christian Vieri, in compagnia della moglie Costanza Caracciolo, alla camera ardente di Giorgio Armani per l'ultimo saluto allo storico proprietario della maison milanese. La coppia si è fermata a rispondere brevemente ai giornalisti presenti, ai quali l'ex bomber ha ricordato il momento in cui ha conosciuto Re Giorgio: "L'ho conosciuto nel 1999 quando sono arrivato all’Inter, ci siamo frequentati un bel po' e mi dispiace tanto perché è una persona favolosa. Dopo qualche anno che ci vedevamo in giro, mi dice: 'Bobo, c’è solo un colore, il blu scuro'. Da quel momento ho buttato tutti i vestiti via, tutti quelli che avevo, e sono fisso con il blu scuro, sempre, tutti i giorni. Ci mancherà tanto".

Ha vestito anche la Nazionale:

"Sì, ma ha vestito tutto il mondo, è stato il più grande di tutti".