L'Inter è la favorita per la conquista dello scudetto. Almeno così la vede Michel Adopo, centrocampista del Cagliari intervistato oggi dal Corriere dello Sport per parlare della sua avventura in Sardegna e non solo: "L’impatto con Pisacane? C’è un ottimo ambiente. Il mister mi chiede di difendere e attaccare. Vorrebbe che fossi un uomo di equilibrio del centrocampo, un po’ come Anguissa nel Napoli e, soprattutto, Ederson nell’Atalanta".

Tuo ex compagno di squadra, che opinione ne hai?

"Un giocatore formidabile, il mio preferito. Vorrei essere come lui".

Come vedi la corsa salvezza?

"Lunga, complicata. Stiamo lavorando sodo, dobbiamo essere aggressivi e veloci. Siamo un bel gruppo, diremo la nostra. Col Parma sfida importante".

E per lo scudetto?

"Dico Inter, è fortissima".