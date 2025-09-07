Sulla corsa al Pallone d'Oro 2025 si pronuncia anche Kylian Mbappé, la stella del Real Madrid intervistata per il programma 'Téléfoot' nel ritiro della Nazionale francese: "Per me lo merita Ousmane Dembélé, spero che vinca. L'ho sostenuto fin dall'inizio, è naturale. Poi vedremo, non dipende da noi. Ci sono state votazioni, vedremo. Spero che Achraf Hakimi sia ben piazzato, sarebbe bello per i difensori. Lamine Yamal è un ottimo giocatore, ma viene dal Barcellona".

Mbappé però non nasconde l'ambizione di ottenere il riconoscimento: "È nella mente di tutti i giocatori. Si ottiene attraverso i trofei collettivi. Non sto infrangendo alcun tabù: se faccio una stagione di successo e vinco trofei, voglio vincerlo anch'io. Dobbiamo concentrarci sull'aiutare le mie squadre e vincere trofei."