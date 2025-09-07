Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato per Israele-Italia, gara del Girone I per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma domani a Debrecen, in Ungheria alle 20.45. L'esperto direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al VAR ci sarà il tedesco Christian Dingert, con assistente il connazionale Sascha Stegemann.