Parlando della prestazione di Piotr Zielinski contro i Paesi Bassi, nel match in cui ha raggiunto quota cento presenze con la maglia della Nazionale polacca, Roman Kosecki ha sottolineato che al centrocampista dell'Inter manca cattiveria: "Zielu è un grande giocatore, lo elogio anch'io, ma dov'è tutta questa aggressività? - la domanda dell'ex attaccante della Polonia a "Cafe Futbol" -. Qualcuno dirà: 'Beh, non ha mai giocato così prima; ha bisogno di due o tre compagni che lavorino per lui'. No, non è il momento. Questo deve essere un giocatore che sappia lottare e fare contrasti, non delicato come la porcellana".